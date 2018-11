Stiri pe aceeasi tema

- Vasile Branzan, sofer pe troleibuz in cadrul societatii de transport in comun din Targu Jiu, a pus joi mai multe ghivece cu flori in gropile de pe traseul pe care il strabate, pentru a le semnaliza in mod simbolic. Gestul sau vine dupa ce spune ca a sesizat de mai multe ori Primaria Targu Jiu in legatura…

- Chiar daca femeile nu sunt usor de suprins si multumit, identificarea unui cadou potrivit depinde de atentia pe care o acorzi acestei misiuni. Opiniile cu privire la cadouri sunt impartite, iar preferintele de asemenea. Tocmai din acest motiv pot aparea diverse perceptii legate de achizitionarea de…

- Arabia Saudita ar fi anulat o ințelegere preliminara cu Virgin Hyperloop One, compania lui Richard Branson, dupa ce miliardarul american a criticat regatul pentru rolul avut in dispariția jurnalistului Jamal Khashoggi. Prințul moștenitor Mohammed bin Salman a vizitat in aprilie baza de testare a Virgin…

- *** Trailer Parc Group isi mareste echipa, angajam: muncitor necalificat, sudor in MIG MAG si TIG WIG, muncitor in confectii metalice, vopsitor tinichigiu, sofer cu categorii, sofer buldoescavator, secretara, contabila, agent vanzari online, inginer proiectare constructii de masini, manager de transport,…

- *** Bellinea angajeaza: OPERATOR CNC, VOPSITOR, TAPITERI si CONFECTIONERI. Informatii la telefon 0758.027.202 sau 0260.618.101. *** Sociatate comerciala, angajeaza urgent lacatusi mecanici, sudori si muncitori necalificati. Program de opt ore, oferim salariu atractiv. Relatii la telefon 0744663779 sau…

- Femeile din Arabia Saudita sunt rapide la manie si nu ezita sa se bata chiar pe mijlocul carosabilului, deși, se știe, traiesc intr-o societate inchisa, in care delictele de acest gen sunt aspru pedepsite.

- Femeile din Arabia Saudita sunt iuți la manie. Și nu ezita sa se bata chiar pe mijlocul carosabilului, deși, se știe, traiesc intr-o societate inchistata, in care „delicte” mult mai puțin importante sunt aspru pedepsite. Scenele ireale au fost surprinse ieri pe strazile din Riad, capitala Arabiei Sudite.…