- Umbla vorba ca George Clooney ar fi jucat rolul lui Cupidon pentru amicul sau, Brad Pitt. Și nu spera sa-și impace prietenul cu frumoasa Angelina Jolie, ci cu nimeni alta decat prima lui soție, Jennifer Aniston. Fanii celor doi actori nu au crezut nicio clipa zvonul ca Jennifer Aniston s-a intors in…

- Scandalul "liste negre" prin care oficialii de la Bruxelles se interesau de soarta unor dosare de coruptie, in cadrul mecanismului MCV. Victor Alistar, membru CSM din partea societatii civile, remarca un detaliu grav si explica de ce a cerut Consiliului Superior al Magistraturii sa intervina. Miercuri…

- Sportul face parte din rutina ta zilnica, dar te-ai saturat sa ieși din casa cu aceleași coafuri de fiecare data? Uraști cand parul ți se lipește de pielea transpirata de pe gat sau fața? Poate e timp sa renunți definitiv la vechea și banala coada de cal și sa incerci noi stiluri, care sa iți... Read…

- Femeile din Baia Mare supuse abuzurilor fizice au de acum inainte protectori profesionisti. Firma de securitate Sica Guard le ofera gratuit servicii de monitorizare si interventie baimarencelor care sunt victime ale violentei domestice. Parteneri ai campaniei sunt SPAS Baia Mare si asociatia ASSOC Baia…

- Desi pare neverosimil, in seara aceasta de la 18:15 va avea loc echinoctiul de primavara cel care anunta inceputul primaverii cel putin la nivel astronomic. Termenul “echinoctiu” provine din cuvantul latin “æquinoctium”, rezultat din combinarea cuvintelor “æquus” (egal) cu “nox, noctis” (noapte. Cu…

- Un studiu recent arata ca femeile sunt mult mai fericite decat barbatii insa fericirea vine la pachet cu mai mult stres pentru doamne. Cauza stresului consta in jongleria dintre numarul orelor petrecute pentru o viata profesionala implinita si cele dedicate maternitatii care este o ocupatie pe termen…

- Papa Francisc a numit exploatarea femeilor pentru prostitutie drept „o crima impotriva umanitatii”, dar a cerut iertare din partea victimelor si a societatii pentru barbatii catolici care folosesc prostituate.

- Sunt agenti imobiliari, studente, secretare, politicieni, pensionare, vin din toate clasele sociale dar au un lucru-n comun – au avut o importanta foarte mare in alegerile din 18 martie din Rusia – femeile reprezinta 60% dintre alegatori. De ce si cum le-a curtat Putin pe femeile din Rusia inainte de…

- ISTAT este cel care a elaborat o cercetare pentru Continental, producatorul german de pneuri, dintotdeauna sensibil cand e vorba de siguranta circulatiei a constat ca femeile provoaca mai putine accidente decat barbatii.

- Premierul Viorica Dancila a vorbit la Congresul PSD despre egalitatea de gen promovata de social-democrati, prin stabilirea unei paritati barbati-femei in randul vicepresedintilor de partid. Cu aceasta ocazie, Dancila, care candideaza pentru functia de presedinte executiv al PSD, a invitat femeile…

- Misterul a fost elucidat. Probabil ați putut observa la supermarket ca afinele sunt intotdeauna acoperite cu un praf alb, foarte ciudat, și uneori ați fost sceptiți daca sa le introduceți in coșul vostru de cumparaturi. Dar nu va faceți griji, aceasta pudra este 100% naturala, ne asigura bucatarul-șef…

- ALDE Constanta urmeaza exemplul colegilor de alianta politica si vrea ca, la viitoarele alegeri interne sau si locale si parlamentare, jumatate dintre candidati sa fie femei. La alegerile interne, doi reprezentanti ai partidului si au anuntat candidaturile. Claudiu Ceti, secretar coordonator al organizatiei…

- ZIUA INTERNAȚIONALA A FEMEII Ziua femeilor a fost sarbatorita pentru prima data la 28 februarie 1909 in New York, in amintirea unei greve a unui sindicat al femeilor, greva care avusese loc in 1908. In ciuda a ceea ce s-a pretins mai tarziu, pe data de 8 martie nu a avut loc de fapt nici o…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, luni, ca intentioneaza sa candideze pentru o functie de vicepresedinte al partidului, dar a acuzat modificarea statutului partidului, care va duce la marirea numarului de functii de vicepresedinte alocate femeilor, dar si o limitare a candidaturilor.

- Netflix a aratat o bucatica din ceea ce va fi sezonul final al “House of Cards” dupa ce Kevin Spacey a parasit serialul. Al saselea si ultimul sezon din “House of Cards” se va concentra in jurul personajului feminin, Claire Underwood (Robin Wright). Spacey – cel care-l juca pe cinicul politician Frank…

- Biblioteca Județeana „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva organizeaza in ziua de 8 martie 2018, ora 1330, la Sala „Liviu Oros” a Centrului Cultural „Dragan Muntean” din Deva, sarbatorirea Zilei Internaționale a Femeii printr-o manifestare cultural-educativa cu tema „Femeile dinastiei Romanov”. In…

- Benjamin Melniker, producator al filmelor cu Batman timp de trei decenii, a decedat la varsta de 104 ani.Melniker a incetat din viata luni in Roslyn Harbour, statul New York. Colegul sau, producatorul Michael E.

- „Intotdeauna vrei ceea ce nu poți avea” este o fraza repetata cel mai adesea de oamenii care incearca sa spuna ca ar trebui sa fie mulțumiți cu ceea ce au deja mai degraba decat sa incerce sa obțina mai mult pentru a se simți impliniți. Studiile au aratat ca de fapt nu atingerea unor obiective... Read…

- Intr-un loc incarcat de istorie, Organizatia Femeilor Liberale Botosani a organizat o dezbatere despre educatie, credinta, dragoste, despre cum se imbina firesc aceste valori atunci cand exista dorinta de a creste si a da societatii oameni frumosi si drepti.

- Cu cat rigiditatea rolurilor de gen din literatura a disparut, indicand mai multa egalitate intre sexe, cu atat a scazut si reprezentarea femeilor in personajele de fictiune si numarul autoarelor de roman intre 1780 si 2007. Mai multi profesori universitari de la universitartile din Ilinois si California…

- Premierul canadian – Justin Trudeau vaneaza orice ocazie ca sa se imbrace in haine traditionale indiene, potrivit BBC. BBC a realizat un colaj de poze si comentarii aparute pe Twitter despre garderoba Bollywoodiana a premierului canadian, Justin Trudeau. Hainele traditionale purtate de acesta par sa…

- Te-ai intrebat vreodata de ce femeile tind sa aiba mainile mai reci decat ale partenerilor lor, chiar și cand temperaturile de afara nu sunt scazute? Raspunsul i-a surprins chiar și pe cercetatorii de la Universitatea Cambridge, care au realizat un studiu pentru a stabili de ce mainile femeilor și copiilor…

- Baile calde, prelungite sunt cea mai accesibila metoda de relaxare și rasfaț, iar beneficiile lor asupra sanatații și frumuseții sunt incontestabile. Temperatura placuta a apei, miresmele uleiurilor esențiale și ale lumanarilor parfumate sau textura fina a spumei din cada sunt doar cateva dintre lucrurile…

- Daca nu ai in plan sa obtii o culoare indrazneata, precum blondul platinat, cu siguranta nu exista niciun motiv pentru care nu ai putea face pe hair-stilistul in intimitatea caminului tau. Iata ce trebuie sa faci pentru a evita greșelile pe care multe femei le fac atunci cand aleg sa iși vopseasca parul…

- Dupa ce in ultima perioada s-a discutat foarte aprins pe tema meseriei de stivuitorist, iar presedintele Agentiei pentru Egalitate de Sanse s-a intrebat „de ce o femeie nu poate fi motostivuitor!?”, ziarul Libertatea a gasit-o pe femeia care invata pentru a deveni „motostivuitor” cu acte in regula. …

- Revoluția fiscala și felul prin care contribuțiile la stat se trec din sarcina angajatorului in cea a angajatului le afecteaza pe mamele care nasc in aceasta perioada. Ele risca sa primeasca indemnizații cu 20% mai mici.

- Inspectia Judiciara a luat act de informatiile aparute in spatiul public cu privire la afirmatiile procurorului Mihaiela Moraru Iorga si ale fostului deputat Vlad Cosma, urmand sa decida daca se impun verificari in aceste cazuri, a precizat, luni, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al IJ, Alin…

- Biserica Ortodoxa pomeneste sambata, 10 februarie, pe cei adormiți, marcand astfel „Moșii de Iarna”. Mosii de iarna marcheaza inceputul sambetelor mortilor, in numar de sapte, care se vor incheia sugestiv cu Sambata lui Lazar, inainte de Saptamana Mare sau Saptamana Patimilor. De la capataiul celor…

- O ordonanta de Guvern starneste revolta in randul personalului de ingrijire din scoli. Recent adoptat, actul normativ aduce sporuri pentru femeile de serviciu din mai multe institutii publice, nu și pentru personalul de intretinere si ingrijire din scoli. Liderii de sindicat de la Buzau se vor adresa…

- Pedalatul ofera o multime de beneficii atat ciclistilor profesionisti, cat si biciclistilor care ies pe pista doar ca sa se recreeze. Totusi, in ceea ce priveste alegerea unei biciclete, femeile intampina mai multe dificultati decat barbatii. In general, majoritatea modelelor sunt construite ca sa se…

- Studiu: Unul din șase romani a luat antibiotice fara recomandarea medicului În ultimul an, unu din sase români, adica 15%, a luat antibiotice, fara ca un medic sa-i fi prescris o reteta în acest sens. Un studiu facut de o companie de cercetare a pietei arata ca românii…

- Automotivarea sau motivarea intrinseca, sentiment de ambitie care izvoraste din analiza fiecareia asupra propriei vieti interioare, fara a-si agata motivele si posibilitate de a-si atinge obiectivele doar prin raportare la ceea ce exista in jur. Daca o persoana este mult prea orientata spre opinia publica…

- Desi multe studii au demonstrat siguranta folosirii indulcitorilor hipocalorici, exista conditii speciale unde inca au ramas cateva semne de intrebare. Femeile insarcinate pot consuma indulcitori hipocalorici? Dar copiii sau diabeticii?

- Femeile social-democrate din organizatia Prahova saluta si apreciaza desemnarea Vioricai Dancila in inalta functie de Prim-Ministru al Romaniei. Numirea in aceasta functie este o onoare pentru toate colegele din partid si pentru femeile din Romania. Semnificatia acestui act creste, intrucat…

- De ce se respecta Circovii de iarna nu se știe exact, scrie libertatea.ro. Circovi i se spune in popor unei sarbatori nerecunoscuta de biserica. Dar e o zi in care poporul crede ca nu e bine sa lucrezi. Se spune despre Circovii aceștia ca ar fi raspunzatori pentru starnirea furtunilor naprasnice.…

- Europarlamentarul PSD Viorica Dancila a declarat, joi, pentru Mediafax, ca Organizatia de Femei a PSD este indignata ca pâna în prezent trei femei au parasit Guvernul Tudose, iar acum se încearca demiterea ministrului de Interne, Carmen Dan,

- Femeia BERBEC: Nativele nascute sub acest semn zodiacal tind sa se grabeasca mereu, iar acest lucru poate fi destul de intimidant pentru un barbat. Acestor femei le place sa preia controlul in relații și acest lucru ii deranjeaza pe barbați. La inceput, personalitatea acestor native…

- Numarul nord-coreenilor care fug in Coreea de Sud - mai putin de o suta pe luna - a coborat in 2017 la cel mai scazut nivel din ultimii 15 ani, a anuntat vineri Seulul, un semn al unor controale sporite efectuate de Beijing si Phenian, scrie digi24.ro.Un total de 1.

- Romanii par sa prefere locatii traditionale pentru petrecerea Revelionului 2017-2018. Potrivit unui studiu, cei mai mulți aleg sa ramana acasa, in noaptea dintre ani. Citește și MESAJE DE ANUL NOU 2018: SUTE de URARI de ANUL NOU, SMS cu FELICITARI. MESAJE frumoase de REVELION 2018 Dintre respondenti,…

- Femeia PEȘTI: Noul an le va aduce acestor femei mari caștiguri financiare. Tot ce vor avea de facut este sa se bucure de tot ce le rezerva viitorul pentru ca aceasta va fi rasplata lor pentru toata munca pe care au depus-o in anul 2017. Va fi anul lor pe plan profesional și in sfarșit…