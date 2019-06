Femeile care au mai mult de patru copii, scutite de la plata impozitului. Proiect al Guvernului maghiar

Stiri pe aceeasi tema

- Schimbari importante pregatite intr-o tara vecina Romaniei pentru cresterea natalitatii. Premierul pregateste o lege prin care femeile care au cel putin patru copii vor fi scutite pe viata de la impozitele pe venit.

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, sambata, la Mediaș, ca nu i se pare normal ca cei care lucreaza in IT sa fie scutiți de plata impozitului pe venit. „Orice venit trebuie impozitat. Nu poți sa creezi facilitați fiscale care imbraca forma unor privilegii”, a spus Orban.Liderul PNL,…

- Investițiile municipalitații in Timișoara au fost aproape blocate in primele cinci luni și jumatate din acest an pentru ca bugetul local nu a putut fi adoptat in lipsa celui național și celui județean. Abia la ultima ședința a Consiliului Local, desfașurata la inceputul acestei saptamani, consilierii…

- PROIECT… Parintii care au in intretinere copii de pana la 3 ani ar urma sa beneficieze de vouchere in valoare de 150 de euro lunar pentru fiecare copil, destinate achizitionarii de servicii de asistenta si ingrijire a acestuia (plata cresei, gradinitei sau a bonei). De asemenea, companiile cu minimum…

- Luni, intr-o conferința de presa comuna, Liga Profesionista de Fotbal și compania EAD.RO Interactive SRL au anunțat incheierea unui contract de cumparare a drepturilor TV și comerciale din Liga 1 pentru urmatorii 5 ani, contra sumei de 28 de milioane de euro plus TVA pe sezon. In același timp, insa,…

- In pofida politicilor implementate și schimbarilor legislative care au avut loc in ultima perioada in Republica Moldova cu privire la distribuirea rolurilor de gen, acestea continua sa-și puna amprenta asupra vieții de familie și, in special, asupra femeilor. Un studiu realizat de Institutul de Politici…

- Primarul orasului Bumbesti-Jiu spera ca, pana de Paște, liderii PSD Gorj sa-i inlesneasca o intalnire cu ministrul Economiei, Niculae Badalau, pentru a discuta despre viitorul fabricii de armament. Constantin Bobaru a avut, la sfarșitul lunii martie, o discuție pe tema modernizarii fabricii de armament…

- Ungaria este gata sa cumpere gaze din partea romaneasca a Marii Negre, la pretul pietei, in conditiile in care si-a propus diversificarea surselor de aprovizionare, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, Zakonyi Botond, ambasadorul Ungariei la Bucuresti. “Aproape toate casele din Ungaria sunt conectate…