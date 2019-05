Stiri pe aceeasi tema

- ”Viorica Dancila nu a ințeles nimic! Nici nu ma asteptam! Pentru ea, o sa traduc in limba romana, deși sunt convins ca tot nu pricepe! Nici de pe hartii, nici altcumva! Pretuiesc toate femeile, care sunt harnice și oneste, care iși construiesc cariera profesionala pe munca lor. Care nu au nevoie…

- Doi albanezi au fost prinși trecand frontiera de stat a Romaniei, in apropierea localitații timișene Gaiu Mic. Albanezii au spus ca nu intenționau sa ramana la noi ci sa ajunga in vestul Europei. Aveau insa interdicție de a intra in spațiul Schengen așa ca s-au gandit sa ”ocoleasca” pe la noi. Albanezii…

- Intotdeauna trebuie sa ne gandim ca suntem abia la inceput in privinta egalitatii de sanse intre barbati si femei in Romania si in Europa, chiar daca s-au facut pasi semnificativi. Iar politica este poate cel mai graitor exemplu al „pasilor marunti", o lume inca populata de barbati intr-o proportie…

- "O sa incep sa ii chem la tribunal pe oamenii astia care fac afirmatii nefondate, care raspandesc astfel de zvonuri si de minciuni ca sa vad care sunt dovezile. Pentru ca asta aud de cateva saptamani, de cand am infiintat partidul, unii lideri politici carora le este teama de ceea ce ar putea sa…

- Ambasada Rusiei in Romania neaga crimele comunismului reabilitandu-l pe Stalin. Totul a fost lamurit printr-o postare pe Facebook. Spre sfarșitul anului 2018, mai exact pe 28 decembrie, Ambasada Rusiei in Romania a postat pe pagina de Facebook un text bilingv in rusa și romana, negand crimele comise…

- Majoritatea parinților spun ca de la varsta de 14 ani le pot da copiilor smartphone, tableta sau laptop conectat la internet, potrivit unui studiu realizat pentru Google, de catre YouGov. Dincolo de studiu, vorbește realitatea: majoritatea copiilor au telefoane din clasa I, daca nu chiar mai devreme.…