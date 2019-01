Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cetatenilor britanici care au aplicat pentru pasapoarte irlandeze a crescut cu 22% in 2018, a informat Ministerul de Externe al Irlandei luni, cifrele fiind mai mult decat duble fata de totalul de aplicatii din 2015, inainte de referendumul privind Brexitul, scrie The Guardian.Citește…

- Moscova si Londra au ajuns la un acord pentru a trimite inapoi la posturi unii membri ai personalului ambasadelor lor respective dupa ce au expulzat zeci de diplomati la inceputul acestui an, a anuntat vineri agentia de presa TASS preluata de Reuters, citandu-l pe ambasadorul rus in Marea Britanie,…

- Seful Serviciului britanic de informatii externe (MI6), Alex Younger, a avertizat luni Rusia sa nu subestimeze hotararea Marii Britanii de a denunta comportamente de stat ostile, intr-o rara interventie publica, potrivit France Presse. Intr-un discurs rostit la Universitatea St Andrews…

- MAE saluta acordul privind Brexitul, afirmand ca acesta va garanta drepturile cetatenilor romani stabiliti in Marea Britanie inainte de 31 decembrie 2020, acestia putand continua sa lucreze, sa locuiasca si sa studieze in Marea Britanie in baza obtinerii unui nou statut special

- Ministerul britanic de Externe a anunțat ieri ”cea mai mare extindere a rețelei sale diplomatice”, la cinci luni de la ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeana. Foreign Office a anunțat astfel ca va deschide 12 noi reprezentanțe, ambasade sau misiuni in intreaga lume și va crea o mie de noi posturi…

- Argentina a dat publicitatii o plangere oficiala impotriva exercitiilor militare pe care Marea Britanie planuieste sa le intreprinda in insulele disputate Falkland, informeaza miercuri dpa preluata de Agerpres. Ministerul de Externe al Argentinei a anuntat marti ca a adresat o plangere oficiala…

- Referendumul a inceput deja de vineri seara in diaspora. Prima sectie de votare care s-a deschis a fost cea din Auckland, Noua Zeelanda, unde votul a inceput vineri, la ora 21:00, ora Romaniei (sambata, ora 7:00, ora locala). Va fi un referendum ce se va desfasura pe parcursul a doua zile, sambata…