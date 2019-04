Femeile ascund mai bine infidelitatea (studiu) Un studiu australian arata ca este mai probabil ca expresiile faciale ale unui barbat sa îl dea de gol atunci când înșala, decât în cazul unei femei, scrie APF.



Cercetatorii au realizat studiul pe un eșantion de 1.500 de oameni. Acestora le-au fost aratate fotografii cu 189 de adulți caucazieni (101 de barbați și 88 de femei) și li s-a cerut sa ierarhizeze fotografiile, pe o scara de la 1 la 10, unde 1 ar fi însemnat "deloc probabil sa fie infidel", iar 10 "foarte probabil sa fie infidel".



Rezultatele, disponibile în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

