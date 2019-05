Stiri pe aceeasi tema

- Biroul de Presa al Inspectoratului Judetean de Politie Iasi, prin reprezentanta sa Diana Iacob, a anuntat ca in cauza a fost intocmit dosar penal pentru vatamare corporala din culpa iar femeia, in varsta de 55 de ani, din Pascani, a fost transportata la spital. "Serviciul de Ambulanta Judetean…

- O femeie de 55 de ani din Iași a fost ranita, joi, dupa ce a fost prinsa intre ușile unui tramvai și tarata cațiva metri pe strada, transmite Mediafax.Victima a fost preluata de o ambulanta și a fost transportata la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalulului „Sfantul Spiridon” din Iasi.…

- Victima a fost preluata de o ambulanta si a fost transportata la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalulului „Sfantul Spiridon" din Iasi. Purtatorul de cuvant al Serviciului de Ambulanta Judetean Iasi, Nicolai Pralea, a declarat, ca, potrivit primelor informatii, femeia de 55 de ani a fost tarata de…

- Incidentul a avut loc in statia de tramvai Piata Chirila din Iasi. Femeia a apasat pe butonul de deschidere a usilor tramvaiului, iar la un moment dat, usile s-au inchis. Vatmanul a reusit sa opreasca tramvaiul, insa femeia a fost ranita la cap si la picioare, potrivit observator.tv. Oamenii…

- Soarta crunta pentru o batrana de 77 de ani din localitatea Nicolae Balcescu din judetul Teleorman. O explozie a avut loc in locuința ei din cauza unei butelii. Deflagrația a fost urmata de un incendiu. Un localnic a sunat la 112 dupa ce casa batranei a sarit in aer și apoi a luat foc. La fata locului…

- Un scandalagiu periculos a facut cunostinta cu arestul, dupa ce a agresat fizic o femeie, intr-un magazin din Timisoara. Incidentul s-a produs marti ... The post Femeie lovita de un individ beat si teribil de nervos. Atacatorul a fost prins – Video appeared first on Renasterea banateana .

- Un barbat banuit a fi soferul care a ucis o femeie la Vladeni luni seara a fost adus la audieri. O femeie de 30 de ani a fost accidentata mortal luni seara. Evenimentul tragic s-a petrecut in satul Borsa, comuna Vladeni, intr-o curba. Speriat, conducatorul auto a fugit de la fata locului, iar acum a…