Femeie tâlhărită în propria casă de 4 indivizi cu cagule, care au legat-o și au lovit-o Experiența de coșmar pentru o femeie de 63 de ani din Dambovița! Patru indivizi cu fețele acoperite au navalit in casa ei la miez de noapte și au talharit-o. Au legat-o de maini și au forțat-o sa le spuna unde iși ține aurul și banii. Dupa ce i-au smuls bijuteriile și 1000 de lei, atacatorii s-au facut nevazuți, iar acum sunt cautați de polițiști. Femeia de 63 de ani locuiește singura intr-o casa din comuna Sotanga, este divorțata și nu are copii. In momentul atacului, povestesc vecinii, ea a fost trezita din somn de 4 necunoscuți care i-au cerut bani și obiecte de valoare. Ca sa o sperie, i-au… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

