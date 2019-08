Stiri pe aceeasi tema

- Anchetatorii au identificat, la perchezitia masinii lui Gheorghe Dinca, si o poseta albastra care nu este a fetelor, Luiza sau Alexandra, ceea ce poate indica existența unei a treia victine a monstrului din Caracal. Informatia a fost confirmata si de Alexandru Cumpanasu. Surse judiciare susțin ca procurorii…

- Bunicul Luizei Melencu, fata despre care anchetatorii cred ca a fost ucisa de Gheorghe Dinca, nu are incredere in pistele anchetatorilor. „Vreau sa-mi vad fata, atata vreau! Nu vrem sa ingropam oasele nimanui” a spus bunicul fetei. Bunicul Luizei susține ca va urma exemplul celeilalte familii a caror…

- Anchetatorii din cazul crimelor din Caracal au ridicat, vineri, mașina lui Gheorghe Dinca. Autoturismul cu care le-a luat la ocazie pe Alexandra și Luiza va fi dus la expertizare. In timp ce mașina barbatului a fost ridicata și dusa spre expertizare al Draganești, in curtea casei lui Dinca se fac in…

- Ancheta din dosarul „Caracal“ a scos la iveala ca procurorul DIICOT care avea in lucru cazul de disparitie al Luizei avea la dosar o fotografie cu masina lui Gheorghe Dinca, imaginea fiind folosita pentru identificarea lui Dinca, dupa uciderea Alexandrei.

- In ziua cand s-a aflat despre uciderea Alexandrei Maceșanu, procurorul general al Romaniei, Bogdan Licu a spus despre Gheorghe Dinca, ”criminalul de la Caracal”, ca este suspect in cazul unei alte dispariții, cea a Luizei Melencu, informeaza libertatea.ro. Publicul a fost, in mod evident, indignat de…

- Gheorghe Dinca a marturisit anchetatorilor in timpul noptii ca, dupa ce a violat-o pe Luiza timp de trei luni, a ucis-o si a aruncat trupul in Dunare. UPDATE 15.55 Investigatorii merg impreuna cu criminalul Gheorghe Dinca in localitatea Corabia, pe malul Dunarii, unde Gheorghe Dinca ar fi spus la interogatoriu…

- Gheorghe Dinca a recunoscut, duminica, faptul ca le-a ucis pe Alexandra și Luiza, cele doua adolescente pe care le-a luat cu mașina, la ocazie. Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei, una dintre victimele calaului din Caracal susține ca s-au gasit mai multe probe care atesta ca fata a fost in mașina…

- Avocatul din oficiu al lui Dinca Gheorge a confirmat duminica faptul ca ucigașul a indicat locul unde le-a ucis pe Alexandra și Luiza, dar aparatorul nu a vrut sa dea detalii. Marți se va judeca recursul la masura arestarii preventive."Corect ar fi sa se schimbe incadrarea juridica. Ma așteptam…