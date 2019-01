Menajera unei familii bogate din New York a fost salvata luni dupa ce si-a petrecut weekendul blocata in liftul locuintei in care lucra, potrivit Reuters.



Proprietarii locuintei situate in Manhattan, care au fost plecati de acasa in weekend, au descoperit-o pe femeia ramasa blocata in ascensor dupa ce au revenit luni la imobil, potrivit New York Times.



Cladirea este detinuta de Warren Stephens, patronul companiei financiare Stephens Inc, cu sediul in Little Rock, Arkansas, care, potrivit Forbes, este estimata la 2,6 miliarde de dolari.



Pompierii, care au salvat-o…