Femeie săltată de polițiștii care căutau un bărbat, la o adresă greșită Patroana unei firme de amanet din Timișoara a fost saltata de polițiștii care venisera la o adresa greșita sa ridice un barbat, potrivit stirileprotv.ro. Femeia a sunat la 112 pentru a se apara chiar de oamenii legii, dar și aici a fost amenințata. O femeie de afaceri din Timișoara a fost saltata, din greșeala, de polițiști, care au greșit adresa pentru un mandat de aducere. Deși agenților li s-a explicat ca se aflau la capatul celalalt al orașului fața de adresa din mandat, ba, mai mult, aveau de-a face cu o femeie, și nu cu un barbat, așa cum era in acte, oamenii legii s-au dovedit de neinduplecat.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

