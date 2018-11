Stiri pe aceeasi tema

- Poliția franceza a arestat cinci barbați și o femeie, toți dintr-un grup de extrema dreapta, suspectați ca ar fi planuit un atac asupra președintelui francez Emmanuel Macron, a spus un oficial apropiat investigației, relateaza Reuters.

- Se pare ca o femeie a fost luata ostatica in piața de langa gara centrala din Koln, a anunțat poliția. Forțele de intervenție sunt la fața locului, potrivit Reuters. Poliția a cerut cetațenilor sa evite zona garii.

- Politia franceza investigheaza disparitia sefului Interpol, Meng Hongwei, care a fost dat disparut dupa ce a plecat din Franta in China, iar sotia acestuia a fost plasata sub protectie, a anuntat Ministerul de Interne de la Paris, informeaza Reuters.

- Politia din Franta a deschis o investigatie dupa ce seful Interpol, Meng Hongwei, a fost dat disparut de catre sotia sa, care nu a mai reusit sa ia legatura cu el dupa ce acesta a plecat in China, scrie Reuters. Meng Hongwei este la conduc...

- Reuters transmite informația citand surse din poliția franceza. Interpolul transmite ca localizarea directorului e o problema a autoritaților relevante din Franța și din China. Soția directorului Interpol a contactat poliția dupa ce nu a mai primit niciun semn de la soțul ei de cand acesta…

- Politia franceza a inchis duminica o parte din bulevardul parizian Champs Elysees pentru a verifica un vehicul in care se credea ca ar fi fost pus un dispozitiv exploziv, informeaza news.ro.Un fotograf al agentiei Reuters a transmis ca politia a restrictionat accesul pe o portiune de 150 de…

- O femeie de 43 de ani a murit, luni dimineața, in urma unui accident in zona localitații Șimian, județul Mehedinți, in care au fost implicate trei mașini. Alte doua persoane au fost ranite și transportate la spital, scrie Mediafax.Potrivit IPJ Mehedinți, in accident au fost implicate trei…

- Zeci de mii de români care traiesc în strainatate s-au adunat vineri, la Bucuresti, la un protest antiguvernamental, cerând guvernului de stânga sa demisioneze. Manifestanții au acuzat coruptia si tentativele coalitiei la putere de a slabi justitia, relateaza…