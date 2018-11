Femeie reţinută de poliţie după o ameninţare cu bombă Angajatii spitalului au alertat politia, care a izolat zona si a trimis o echipa de dezamorsare a bombelor. „Persoana se afla sub controlul politiei”, se arata in comunicat.



Un ziar regional a informat ca femeia a amenintat ca va detona bomba.



In fotografii publicate pe site-ul ziarului, politistii pot fi vazuti cum izoleaza zona. Autoritatile au informat ca o investigatie va determina circumstantele incidentului. Conform unor surse, femeia suferea de probleme psihice.



