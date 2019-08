Femeie rănită într-o explozie în propria casă. A fost transportată cu elicopterul la București O femeie a fost ranita grav in urma unei explozii ce a avut loc in propria locuința in comuna Șona, județul Alba. In cursul nopții Garda de Intervenție Blaj a intervenit pentru acordarea primului ajutor și pentru efectuarea cercetarilor in vederea stabilirii cauzei ce a dus la producerea exploziei. Medicii sosiți la fața locului au preluat o femeie in varsta de 79 de ani care a suferit arsuri pe aproximativ 40-50%. Persoana ranita a fost transportata inițial la Spitalul din Cluj-Napoca, iar mai apoi a fost transferata pe cale aeriana la Spitalul de Arși din București. In urma… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

