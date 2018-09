Femeie rănită grav de jandarmi la mitingul din 10 august a murit. Marcela a fost spulberată pe trecerea de pietoni Femeia de 56 de ani a murit, dupa ce a fost spulberata de o mașina, in timp ce traversa o strada din Pitești. Marcela fusese grav ranita in timpul protestului din 10 august din București. Vestea morții femeii a fost facuta publica de Doru Oprea, un barbat care a fost, la randul lui, ranit in timpul protestului de pe 10 august din București. „Am cunoscut-o pe Marcela, a fost cu mine internata la Spitalul Municipal dupa protestul din 10 aug. Avea arsuri pe picioare și pe maini de la o grenada aruncata de jandarmi. A fost externata la cateva zile dupa mine, urma un tratament și iși dorea sa ajunga… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

