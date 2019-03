Femeie moartă la bordul unui avion Familia acuza compania EasyJet de neglijența dupa ce ar fi permis unui pasager sa urce la bord deși suferea de o infecție respiratorie grava. Femeia, in varsta de 64 de ani, cetațean britanic, calatorea de la Gatwick la Malaga, transmite The Sun. Conform martorilor, inainte de aterizare s-au dus la ea sa o trezeasca fiindca statea cu capul intr-o poziție periculoasa in timpul manevrelor de aterizare. Atunci au observat ca aceasta nu reacționeaza. I-au luat pulsul la gat și au constatat ca inima se oprise. A fost data alarma la bord iar echipajul a inceput manevrele de resuscitare. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fosta concurenta a unui celebru concurs televizat de voce, Janice Freeman, a murit la doar 33 de ani. Familia cantareței a spus ca totul s-a intamplat sambata dimineața la casa dn Pasadena, California cand artista a inceput sa se planga ca nu mai poate respira, relateaza dailymail.co.uk. Artista…

- O femeie din Bistrița a fost gasita moarta intr-un parau de la marginea localitații, duminica dimineața. Victima locuia foarte aproape de locul unde a fost descoperita, iar salvatorii cred ca a alunecat, s-a lovit și și-a gasit sfarșitul in apa rece ca gheața. Un vecin a descoperit-o zacand cu fața…

- O femeie din Bistrita a fost gasita moarta intr un parau de la marginea localitatii, duminica dimineata. Victima locuia foarte aproape de locul unde a fost descoperita, iar salvatorii cred ca a alunecat, s a lovit si si a gasit sfarsitul in apa rece ca gheata, relateaza Romania TV.Un vecin a descoperit…

- Alerta in localitatea Dumbravița din Timiș, unde o femeie a fost gasita moarta in casa de catre concubinul ei. Omul a sunat la 112, spunand ca iubita sa pare leșinata. Barbatul este cercetat pentru lovituri cauzatoare de moarte deoarece pe trupul victimei au fost descoperite urme de violența. Echipajul…

- O femeie din Trifești, județul Neamț, s-a aruncat ieri intr-o fantana. Femeia in varsta de 59 de ani a vrut sa-și ia viața, dar a fost descoperita la timp și salvata. Un barbat a auzit zgomot cand femeia s-a aruncat, in jurul orei 23.45, și a alertat autoritațile, a informat zch.ro. Ea a fost scoasa…

- O femeie din Targu Jiu a injunghiat un barbat. Ca sa incerce sa ascunda crima, aceasta a dat foc la casa. Femeia l-a batut bine pe barbatul in varsta de 47 de ani, iar apoi l-a injunghiat de mai multe ori. Criminaliștii au descoperit ranile provocate cu cuțitul, chiar daca barbatul era carbonizat. Vecinii…

- Crima TULBURATOARE: O femeie și-a UCIS soțul IN TIMPUL MESEI. Vezi motivul crimei Un barbat a fost ucis chiar in ziua de Craciun de catre soția sa, care a fost cuprinsa de gelozie in timpul mesei festive dedicat acestei sarbatori. Femeia de 50 de ani din Ghirișa, Satu Mare s-a enervat la culme cand…