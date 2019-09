O femeie de 49 de ani din localitatea argeseana Boteni a murit, sambata, dupa ce remorca unui motocultor s-a rasturnat peste ea.

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges, sotul femeii, aflat si el in motocultor, a fost gasit in stare de soc.

"Din primele informatii, doua persoane, sot si sotie, ambii de 49 de ani, care mergeau cu un motocultor cu remorca pe un drum in panta, s-au rasturnat, iar femeia a fost prinsa sub remorca. Femeia este decedata. Barbatul va fi transportat la spital, este in stare de soc", precizeaza IPJ Arges.

Politistii…