Femeie la spital după ce un șofer a trecut pe roșu și a provocat un accident, la Timișoara Accidentul, spun polițiștii, s-a produs din cauza unui barbat de 68 de ani. Acesta circula dinspre Piața Badea Carțan spre Gara de Est, iar la intersecția cu strada Simion Barnuțiu a trecut pe roșu. Mașina sa s-a ciocnit cu una condusa de un tanar de 26 de ani care circula regulamentar dinspre Calea Lugojului spre Punctele Cardinale. In urma impactului, o femeie de 49 de ani, pasager in mașina șoferului nevinovat, a fost ranita și a fost transportata la spital pentru ingrijiri medicale. Polițiștii de la Rutiera s-au deplasat la fața locului și au deschis acum, conform procedurii, un… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

