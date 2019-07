Femeie, inecată într-un lac de lângă Galaţi La fața locului au fost trimiși pompieri de la ISU Galați, cu barci pentru misiune de cautare-salvare. Din nefericire, trupul neinsuflețit al femeii a fost gasit și adus la mal Poliția Galați face ancheta in caz, pentru a stabili imprejurarile in care a murit femeia. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ULTIMA ORA O femeie de aproximativ 50 de ani, inecata pe raul Barlad, a fost descoperita in localitatea Ciortolom, comuna Tutova. Apelul la 112 a fost facut in jurul orelor 10.22, cand o femeia a anunțat ca pe raul Barlad, sun podul dintre localitațile Ciortolom și Crivești, plutește ceva care pare…

- Camerele de supraveghere montate pe strazile din Municipiul Sebeș au mai facut inca o „victima”. O femeie a fost surprinsa in timp ce a aruncat doua pungi cu gunoi menajer, una in container, cealalta pe langa acesta. Inregistrarea a fost publicata pe o rețea de socializare cu urmatorul mesaj: „E prea…

- Ziarul Unirea VIDEO: Inca o „victima” a camerelor de supraveghere de la Sebeș. O femeie a fost filmata in timp ce arunca gunoiul langa un container Camerele de supraveghere din municipiul Sebeș au mai facut inca o „victima”. O femeie a fost surprinsa de acestea in timp ce a aruncat doua pungi cu gunoi…

- Flerul și altruismul unui barbat au reusit sa salveze din ghearele mortii o femeie de aproximativ 60 de ani. S-a intamplat zilele trecute in targul Dragaica, dupa ce femeia s-a inecat cu o bucata de carne și a cazut la pamant. Salvarea ei s-a numit Iulian Mihalcea, polițistul local care i-a acordat…

- Interventia prompta a unui politist local a scapat de la moarte o femeie de aproximativ 60 de ani. Aflata joi, 20 iunie, in Targul Dragaica din judetul Buzau, femeia s-a inecat cu o bucata de carne si a cazut secerata la pamant. Salvarea prin manevra Heimlich a venit de la agentul de politie locala…

- Un accident de circulatie s-a produs in jurul orei 13 pe strada G. Cosbuc din Ploiesti. Potrivit IJP Prahova, o femeie in varsta de 69 de ani a fost lovita de masina in timp ce traversa prin loc nepermis. La fata locului s-au deplasat echipaje de Politie si un echipaj al Ambulantei Prahova. Cercetarile…

- La un an de la intalnirea cu Raluca i-am vizitat, din nou, in emiratul care le-a devenit, in ultimii opt ani, „acasa“. Ne-am intalnit la inceput de aprilie in frumoasa lor vila de pe The Palm. Pasind in livingul cu vedere spre plaja, ne-am impiedicat de jucariile si cadourile lui Walter Jr., a carui…

- Un barbat din comuna Rosia Montana a fost retinut de Politie dupa ce a agresat-o pe o femeie și a provocat un scandal. Va fi prezentat in fața magistraților. Potrivit IPJ Alba, luni, polițiștii Postului de Poliție Roșia Montana au luat masura reținerii, pentru o perioada de 24 de ore, fața de un barbat…