- Politistii s-au deplasat la fata locului pentru a cerceta împrejurarile în care a survenit decesul femeii. “În imobil a fost gasit cadavrul femeii si un barbat, în vârsta de 47 de ani, din Cluj-Napoca, care locuia împreuna cu femeia. Acesta era incoerent…

- Un accident de circulatie s-a produs in jurul orei 9:30 pe DJ 219, drum ce leaga localitatile Predeal Sarari si Valeni. Potrivit IJP Prahova, soferul unui autoturism a pierdut controlul volanului, rasturnandu-se cu masina pe carosabil. Initial, doua persoane au fost ranite, insa una dintre…

- O femeie, de 61 de ani, a fost gasita moarta in urma cu puțin timp in apartamentul sau situat pe strada Iosif Keber, din Targu Jiu. Aici locuia cu soțul in varsta de 68 de ani. Vecinii nu i-au mai ...

- ISU Gorj a fost solicitat sa intervina pentru deblocarea usii unui apartament situat pe strada Iosif Keber din municipiul Tg-Jiu. Apelul a fost initiat de catre vecini semnaland faptul ca proprietarii nu au mai fost vazuti si nu raspund la usa fiind cunoscuti cu afectiuni. La fata locului s-a deplasat…

- Un pieton a fost accidentat in noaptea de sambata spre duminica, in jurul orei 01:30, de un autoturism, pe strada Avram Iancu din Dej. Potrivit primelor informații, conducatorul unui autoturism marca Audi, un tanar in varsta de 25 de ani din Dej, in timp ce se deplasa dinspre cartierul Dealul Florilor…

- O femeie in varsta de 73 de ani a fost gasit fara suflare in apele raului Someșul Mic, pe raza localitații clujene Apahida, in zona strazii Libertații. Macabra descoperire a fost facuta azi-dimineața, in jurul orei 07:30, de catre o femeie din localitate. In urma apelului la 112, la fața locului au…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile a anutat luni doua noi decese confirmate cu virus gripal. Este vorba despre o fetita in varsta de 3 ani, din judetul Botosani, confirmata cu virus gripal tip A, subtip H1 pdm09, si o femeie in varsta de 40 de ani, din judetul Tulcea,…

- O femeie in varsta de 64 de ani din satul Horjești, raionul Hancești, a fost gasita fara suflare in propria locuința. Corpul neinsuflețit al batranei, mutilat de rozatoare, a fost descoperit peste doua zile, de fiul acesteia, care locuia in apropiere.

- O femeie din Iasi a fost filmata cazuta in sant dupa ce s-a imbatat crița. Langa ea era baietelul ei de nici doi ani, trantit la pamant. Imaginile revoltatoare au ajuns la știri. Tanara de 25 de ani care s-a prabușit pe asfaltul rece, cu tot cu fiul ei. Norocul copilului a fost ca mai multi […] The…

- Scene dramatice, in aceasta dimineata, la Cluj. O batrana in scaun cu rotile s-a aruncat de la balcon, de la etajul 10. In scurt timp, la fata locului s-au deplasat pompierii si medicii SMURD, care au gasit-o pe batrana inconstienta si cu multiple leziuni. Au trecut la efectuarea manevrelor…

- Femeie gasita moarta in Remetea Mare, județul Timiș. Pensionara s-a spanzurat, vineri dimineața, iar rudele care au vazut imaginea terifianta au sunat la 112. In stare de șoc, oamenii nu știu ce a impins-o pe batrana de 81 de ani sa recurga la gestul extrem. Pompierii au intervenit, vineri dimineața,…

- Alte doua persoane - doi barbati in varsta de 49 si 63 de ani - au murit din cauza gripei, astfel ca numarul deceselor inregistrate de la inceputul acestei ierni din cauza virusului gripal a ajuns la 99, conform datelor transmise marti de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile.Citeste…

- Moumita Saha, o artista indragita in țara natala pentru roluri din diverse seriale de televiziune, a fost gasita spanzurata de tavanul apartamentului unde locuia, scrie The Indian Express. Moumita Saha, o artista indragita in țara natala pentru roluri din diverse seriale de televiziune, a…

- Potrivit Politiei Dambovita, tanarul a fost prins la aproximativ o ora de la producerea accidentului, fiind dus la audieri. Vineri dimineata, el a fost retinut pentru 24 de ore, iar in cursul zilei va fi dus in instanta cu propunerea de arestare preventiva. De asemenea, Politia Dambovita precizeaza…

- O familie cu doi copii a fost gasita moarta, in Marea Britanie. Mama a fost injugnhiata, tatal și copiii au fost gasiți morți pe o plaja. Polițiștii au deschis o ancheta. Tragedia s-a petrecut in orașul Twickenham, in apropiere de Londra. Un tata și cei doi copii ai sai, in varsta de 7 și 10 ani, au…

- O romanca in varsta de doar 30 de ani a fost gasita moarta in autocarul cu care a calatorit pana la Padova, in Italia, unde mergea sa lucreze ca ingrijitoare. Andreea Irina Mailat, originara din Hunedoara, avea trei copii și a fost gasita fara suflare dupa ce autocarul a ajuns la destinație, in localitatea…

- O femeie in varsta de doar 30 de ani a fost descoperita moarta, chiar in autocarul cu care plecase din Romania la munca in Italia. Descoperirea socanta a fost facuta in provincia Padova și, din pacate, me...

- Sfarșit cumplit pentru femeie de 52 de ani. A murit arsa de vie in propriul pat din cauza unei țigari. Locuia intr-un apartament din stațiunea Sarata Monteoru impreuna cu mama ei de 73 de ani. Vecinii spun ca joi seara din apartamentul celor doua ieșea fum. Cand au intrat in casa au gasit-o pe batrana…

- Numarul victimelor gripei a ajuns la 69 dupa ce a fost confirmat decesul unei femei in varsta de 76 de ani, din judetul Cluj.Citeste si: Acuzatii FARA PRECEDENT la adresa Guvernului: 'Slabirea justiției, prioritatea ZERO in prima luna de mandat...' "Femeie in varsta de 76 de ani, din…

- O femeie românca, în vârsta de 30 de ani, a fost gasita fara viața în interiorul unui autocar parcat la sediul firmei din via Marconi, localitatea Caselle di Selvazzano Dentro, provincia italiana Padova. Tragedia a avut loc joi.

- O tanara de 18 ani din tara noastra a fost gasita moarta, dupa ce a cazut de la etajul 6 al blocului in care locuia din Bucuresti, scrie libertatea.ro. Iubitul acesteia, este din Pitești, si a fost audiat. Acesta face parte din cadrul militar.

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a anunțat astazi, 27 februarie, ca alte trei persoane, o femeie din județul Cluj, și doua din județele Neamț și Arad, au murit din cauza virusului gripal, numarul total de decese de la inceputul sezonului rece ajungand la 60. Potrivit INSP, este vorba despre…

- O femeie in varsta de 83 de ani din localitatea ialomiteana Adancata a fost gasita marti decedata in zapada pe o strada din localitate. Citeste si: ULTIMA ORA – Lovitura GREA: Procurorii cer ANI GREI de INCHISOARE pentru Victor Ponta si Dan Sova Potrivit unor informatii oferite de reprezentantii…

- Primarul din Adancata a sunat marti, in jurul orei 6.30, la serviciul de urgenta 112, dupa ce a gasit-o pe femeia de 83 de ani pe strada, inconstienta, acoperita de zapada. Femeia a fost preluata de ambulanta si transportata la Spitalul din Urziceni, unde i-au fost aplicat manevrele de resuscitare…

- O femeie de 62 de ani din Bujor, raionul Hancesti, a fost gasita moarta in casa, cu salteaua si lenjeria de pat arsa. Potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, primele investigatii arata ca arderea s-a produs in urma incalcarii regulilor de exploatare a sobei…

- Luiza Pinheiro, o tanara de 17 ani din Brazilia, a fost electrocutata in timp ce se juca cu telefonul aflat la incarcat. Tanara a fost gasita moarta, cu caștile telefonului topite in urechi, scrie digi24.ro.

- O femeie de circa 90 de ani a fost gasita moarta in locuința sa din Petrisat, Blaj. Cadavrul prezinta arsuri pe mare parte din corp. Poliția face cercetari pentru stabilirea imprejurarilor in care s-a produs decesul. Cel mai probabil este vorba de un accident, a informat, marți, in jurul orei 19.30,…

- Cadavrul unei femei in varsta de 60-70 de ani a fost gasit in acest weekend in lacul IOR, in apropiere de mal, la fata locului intervenind echipajul de pompieri scafandri, informeaza ISU Bucuresti-Ilfov. „Scafandrii Detașamentului Special de Salvatori, un echipaj de prim ajutor calificat (ambulanța…

- O femeie in varsta de aproximativ 60-70 de ani a fost gasita decedata, duminica, in lacul din Parcul IOR din Capitala, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov.

- Cadavrul unei femei in varsta de 52 de ani, disparuta de acasa acum cinci zile, a fost gasit sambata seara intr-o rapa de la marginea paraului Calnau, in apropierea localitatii buzoiene Coconari. "Cativa localnici au fost cei care au zarit cadavrul femeii si au anuntat politia. Anchetatorii au stabilit…

- Femeia data disparuta in urma cu cateva zile a fost gasita decedata pe marginea unei ape din localitatea Coconari, comuna Posta Calnau. Cațiva localnicii au zarit cadavrul și au sunat de urgenta la 112. Autoritatile face cercetari pentru a stabili imprejurarile in care femeia a ajuns in acel loc și…

- Moarte invaluita in mister la Poșta Calnau. Trupul unei femei disparute de acasa acum cinci zile a fost gasit zacand fara suflare pe marginea raului Canau, in apropierea localitații Coconari. Criminaliștii incearca sa stabileasca modul in care a ajuns femeia in apa. Cațiva localnici au fost cei care…

- O fetita de patru ani, doua femei si un barbat au murit, saptamana trecuta, din cauza gripei, numarul deceselor provocate de virusul gripal ridicandu-se la opt in aceasta iarna.Conform Centrului National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile (CNSCBT), in saptamana 22-28 ianuarie,…

- O femeie de 55 de ani din satul Sangereii Noi, raionul Sangerei, a fost gasita moarta in propria casa. Aceasta s-ar fi intoxicat cu monoxid de carbon emanat de la o soba defecta.Toate circumstanțele urmeaza a fi stabilite.

- Un medic din Galati s-a sinucis intr-un hotel din Constanta. Femeia disparuse de acasa de trei zile, iar prietenii daduse alerta pe Facebook si au cautat-o disperati. Din primele informații, femeia avea varsta de 50 de ani si s-a sinucis luand pastile, scrie rtv.net.

- Politistii din Constanta au fost solicitati sa intervina la hotelul Ibis din municipiu, pentru o persoana care zacea fara suflare intr-o camera, potrivit Replicaonline.ro. Din pacate, nu s-a mai putut face nimic, fiind constatat decesul. Este vorba despre o femeie in varsta de 50 de ani. La fata locului…

- O femeie in varsta de 68 de ani a fost gasita decedata in apartamentul sau din municipiul Adjud, dupa ce pompierii au fost solicitați sa intervina pentru deblocarea ușii. In urma apelului 112, spre locul indicat s-a deplasat modulul SMURD, din cadrul Stației de Pompieri Adjud. Intervenția a avut…

- O femeie de 85 ani din localitatea Matei, judetul Bistrita Nasaud, a fost gasita fara suflare miercuri dimineata, de preotul din localitate, cazuta intr un sant, in zapada, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, scrie Digi 24.Femeia a fost dusa de sateni intr o casa, iar in sprijin au…

- O femeie de 85 ani din localitatea Matei, judetul Bistrita-Nasaud, a fost gasita fara suflare miercuri dimineata, de preotul din localitate, cazuta intr-un sant, in zapada, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgența, scrie digi24.ro.

- Femeia a fost dusa de sateni intr-o casa, iar in sprijin au fost chemate echipajul de prim ajutor al SMURD din Lechinta si un echipaj cu medic al Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ). Potrivit medicului SAJ Calin Ganea, care a intervenit la caz, femeia a fost gasita in stare de hipotermie…

- Temperaturile scazute din aceasta iarna au facut prima victima. O femeie in varsta de 57 de ani din raionul Falesti a murit de hipotermie, in aceasta dimineata. Victima a fost gasita chiar de catre sotul ei sub gardul unui vecin.

- O femeie a fost gasita moarta azi (19 ianuarie) dimineața la Stadionul „Unio” din Satu Mare. La fața locului s-au deplasat echipaje de la Poliție. Anchetatorii iau in calcul și posibilitatea unei crime. Trupul neinsuflețit al femeii a fost gasit intr-o locuința improvizata de sub stadion, chiar de catre…

- La data de 10 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Secției nr. 4 Poliție Rurala Dragomirești au fost sesizați despre decesul Post-ul DAMBOVIȚA: O femeie a fost gasita moarta, dupa repetate batai ale fiului apare prima data in Gazeta Dambovitei .