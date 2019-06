Femeie, în spital, după ce a fost mușcată de nas. Legătura cu criminalul polițistului din Timiș Polițiștii Secției 3 Timișoara au reținut pentru 24 de ore un barbat de 31 de ani care, aseara, a lovit o femeie de 27 de ani in timp ce se afla in fața unei societați comerciale din Timișoara. Pe surse, se pare ca femeia ar fi concubina unui prieten de-al criminalului care a impușcat un polițist duminica. Conform IPJ Timișoara, femeia are nevoie de patru, cinci zile de ingrijiri medicale dupa ce ar fi fost mușcata de nas și trasa de par. In cursul zilei de maine barbatul va fi prezentat Pachetului de pe langa Judecatoria Timișoara cu propunere de luare a unei masuri… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

