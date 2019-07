Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 69 de ani a fost gasita fara suflare de o ruda, in comuna Valeni Dambovița. Batrana s-a Post-ul Batrana gasita spanzurata. Este a treia persoana care s-a sinucis, in județ, in numai 48 de ore apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Este a doua autoutilitara care arde complet, in ultimele 48 de ore. S-a intamplat in satul Capațanești din comuna Maracineni, pe strada Bivol. Autoutilitara era parcata in fața porții proprietarului. Omul incerca sa repare mașina cu care iși caștiga painea carand marfa, in momentul in care o scanteie…

- O autoutilitara a fost mistuita in numai cateva minute de un incendiu puternic, izbucnit cel mai probabil de la instalația electrica a vehiculului. Incidentul s-a produs, joi seara, pe o strada din satul Capațanești, comuna Maracineni, unde era parcata camioneta. Mai mulți localnici au sarit sa stinga…

- Cadrele medicale au fost solicitate in aceasta seara sa intervina la un hotel din statiunea Jupiter, judetul Constanta. Din primele informatii un barbat de 40 de ani a fost gasit spanzurat.Victima este in stop cardio respirator. Intervin cadrele medicale de la SMURD Saturn dar si elicopterul SMURD.…

- Coșmarul localnicilor de pe Valea Slanicului va lua sfarșit peste vreo doua luni. Așa promite președintele Consiliului Județean Buzau, care a precizat ca in perioada urmatoare se va turna primul strat de asfalt pe tronsonul din DJ 203K dinspre Podu Muncii spre Maracineni și, astfel, din septembrie disconfortul…

- Mai este mult pana departe! Ceea ce a fost o bucurie la inceput, ca, in sfarșit, se reabiliteaza drumul județean 203K, a devenit un coșmar și un calvar pentru locuitorii de pe Valea Slanicului. Lucrarile au fost incepute, simultan, in mai multe puncte, atat in Maracineni cat și dinspre Podul Muncii,…

- Fatimih Davila Sosa, fosta castigatoare a titlului Miss Uruguay, a fost gasita moarta intr-un hotel din Mexico City. Politistii au declarat ca momentan nu se poate spune daca tanara s-a sinucis sau a fost ucisa.