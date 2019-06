Stiri pe aceeasi tema

- Instanta de judecata s-a pronuntat deja in cazul a trei dintre cei patru tineri care au comis fapta. Nenorocirea s-a petrecut in 2016. Cei doi soti au fost luati cu forta de faptasi, din fata Primariei Miticu Dragomirnei, judetul Suceava, unde stateau la ocazie.

- Anchetatorii incearca sa puna cap la cap informatiile pe care le aduna pentru a elucida conditiile in care a sfarsit o femeie in varsta de 46 de ani. In prima faza trebuie spus ca, dupa ce au fost alertati telefonic, prin sistemul 112, despre faptul ca a fost gasita o femeie care avea nevoie de […]…

- Politistii au declansat o ancheta pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa, in cazul unei femei in varsta de 28 de ani, gasita moarta pe bancheta unui autoturism parcat, la Navodari, a informat luni Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta, potrivit Agerpres. "Aseara, in…

- O femeie disparuta dupa ce fusese externata din spital, la jumatatea lunii martie, a fost gasita moarta, pe o strada din Iasi, trupul sau fiind sfasiat de animale. Familia a anuntat disparitia femeii cu cateva ore inainte de descoperire, transmite corespondentul MEDIAFAX. Purtatorul de cuvant al Politiei…

- Cadavrul unei femei de 82 de ani din judetul Olt, data disparuta de aproximativ doua saptamani, a fost descoperit plutind pe raul Olt, in apropierea unei foste balastiere din comuna Prundeni, au anuntat, joi, reprezentantii Inspectoratului de Politiei Judetean (IPJ) Valcea, informeaza Agerpres.Citește…

- FOTO – Arhiva Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Avram Iancu” Cluj au fost solicitați sa intervina vineri, in jurul orei 13:50, in localitatea clujeana Jucu de Sus, pentru scoaterea unei persoane cazute intr-o fantana. Potrivit primelor informații, este vorba despre o femeie…