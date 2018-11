Femeie din Zalău, acroșată de un autoturism pe trecerea de pietoni La data de 18 noiembrie a.c., in jurul 20, o femeie de 46 de ani, din Zalau, conducea autoturismul pe strada Corneliu Coposu, din municipiul Zalau, iar la efectuarea virajului la stanga, pentru a intra pe strada Andrei Șaguna, a acrosat un pieton care se afla in traversarea strazii pe trecerea pentru pietoni marcata și semnalizata corespunzator. Evenimentul s-a soldat cu ranirea grava a pietonului, o femeie de 64 de ani, din Zalau. Politistii continua cercetarile sub aspectul comiterii infractiunii de vatamare corporala din culpa. The post Femeie din Zalau, acroșata de un autoturism pe trecerea… Citeste articolul mai departe pe transilvania-tv.ro…

Sursa articol si foto: transilvania-tv.ro

