Stiri pe aceeasi tema

- Un italian insurat cu o femeie din Vrancea, la care se șu mutase, a avut un șoc in noaptea de marți spre miercuri. El și-a cautat nevasta, care nu se mai intorsese in pat. A gasit-o spanzurata de o grinda a casei din localitatea Costești, unde stateau. Femeia, in varsta de 42 de ani, mama a unui copil,…

- O femeie in varsta de 42 de ani, din comuna Cotești, a fost gasita de soțul sau, un cetațean italian, spanzurata in curtea casei. O vecina a celor doi a sunat la 112 și a anunțat cele petrecute. Potrivit unor surse locale, in timpul nopții de marți spre miercuri, in jurul orei 3.00, barbatul s-ar […]…

- O femeie din Lugoj a fost gasita spanzurata miercuri dimineata intr-un apartament din cartierul Micro 3. Femeia in varsta de 67 de ani a fost gasita, se pare, de catre sot, care a alertat salvarea prin apelul la 112. Medicii ajunsi pe strada Ceahlaului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viata…

- Femeia in varsta de 67 de ani a fost gasita, se pare, de catre soț, care a alertat salvarea prin apelul la 112. Medicii ajunși pe Strada Ceahlaului ... The post Femeie gasita spanzurata in propria locuința. De ce a recurs la acest gest appeared first on Renasterea banateana .

- Politistii si procurorii din Bucuresti investigheaza conditiile in care o femeie de 62 de ani din Bucuresti a murit. Decesul a fost descoperit in urma unei interventii la un incendiu. In apartament se afla si sotul victimei, iar acesta a fost dus la sectie, din cauza comportamentului agresiv."Astazi,…

- Duminica dimineata, judetul Neamt a fost cutremurat de o descoperire macabra. O femeie decapitata a fost gasita, intr-o fantana. Un barbat care se dusese sa curete fantana a gasit-o si a alertat de urgenta politistii.