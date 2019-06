O femeie din Tulcea cazuta in fantana a fost salvata de pompieri intr-o acțiune contracronometru. Victima risca sa intre in șoc hipotermic din cauza temperaturii apei, așa ca pompierii s-au grabit sa o scoata la suprafața. Misiunea de salvare a fost filmata, iar la final, pompierii au pozat victorioși. Pompierii tulceni din stația Macin au raspuns sambata dimineața unui apel de urgența pentru salvarea unei femei cazute intr-o fantana. O femeie de 41 de ani cazuse intr-o fantana adanca de aproximativ 20 de metri. Apelul venea din localitatea Vacareni. In ajutor a fost trimisa de la Secția de pompieri…