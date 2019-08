Stiri pe aceeasi tema

- In data de 12.08.2019, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul I.P.J. Hunedoara, cu sprijinul luptatorilor Serviciului Actiuni Speciale, au efectuat doua perchezitii domiciliare, la locuintele unor persoane din municipiul Hunedoara, in cadrul unui dosar penal…

- Fiul lui Leo de la Strehaia, supranumit „prințul țiganilor”, a fost reținut pentru 24 de ore, fiind acuzat de inșelaciune. Impreuna cu un alt barbat, tanarul de 25 de ani ar fi pacalit un om de afaceri sa le livreze 150 de aparate de aer condiționat dupa ce s-au prezentat sub identitați false. Luni…

- Politistii prahoveni au efectuat ieri, in Ploiești, trei perchezitii la persoane banuite de falsificare si punere in circulatie de monede straine falsificate, precum si inselaciune, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Prahova. "Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate…

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Ploiesti, impreuna cu un procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Ploiesti, au documentat activitatea infractionala a trei persoane banuite de comiterea infractiunilor de falsificare de monede straine, punere in circulatie…

- Polițiștii din Alba au continuat cercetarile in dosarul privind faptele de abuz in serviciu și fals intelectual care ar fi fost savarșite de catre angajații unei societați ce furnizeaza servicii poștale. Un alt angajat al societații, care ar fi instigat la comiterea faptelor, a fost reținut de polițiști.…

- In aceasta dimineata, politistii din Alba efectueaza 23 de perchezitii, dintre care doua la punctele de lucru ale unei societați de curierat, iar restul la domiciliile unor actuali sau foști angajați, care sunt banuiți ca nu ar fi livrat destinatarilor corespondența expediata de instanțele de judecata.…

- VIDEO! Doi barbați și o femeie din Pitești, reținuți pentru infracțiuni economice. Aproape 200 de kg. de tutun, peste 11.000 de euro și 12.000 de lei au fost confiscați de polițiștii argeșeni, intr-un dosar penal privind savarșirea de infracțiuni economice. Trei persoane, cu varste cuprinse intre 49…

- In aceasta dimineata, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii - Ilfov au desfasurat 19 perchezitii domiciliare in Bucuresti si in judetele Ilfov si Braila, in vederea destructurarii a doua grupari infractionale specializate in contrafacere, evaziune fiscala si contrabanda. In urma acestor…