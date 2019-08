Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Dolj a fost rapita de fostul soț, chiar din casa parinților. Barbatul a urcat-o in mașina, cu ajutorul fratelui sau, și a dus-o la el acasa, unde a batut-o. Parinții fetei au anunțat Poliția, care a eliberat-o iar cei doi rapitori au fost reținuți. Fostul soț al tinerei de 21 de ani, din…

- In 2016, o femeie rapita in Ohio a cerut ajutorul operatorilor numarului de urgenta 911, in timp ce se afla in aceeasi casa cu cel care o sechestrase. Agresorul dormea si victima sa a profitat de moment pentru a suna la serviciul de urgenta. Dupa ce au reusit sa o salveze, politistii americani au descoperit…

- Scene violente au fost filmate in centrul Aradului. Un barbat a fost batut de o femeie, cel mai probabil soția sa, sub privirile impasibile ale trecatorilor care au preferat sa filmeze bataia. Scandalul a degenerat dupa ce femeia și barbatul, ambii trecuți de prima tinerețe, și-au aruncat vorbe grele,…

- O femeie de 61 de ani cu afectiuni psihice s a aruncat de la etajul opt, vineri, cand pompierii au intervenit intr un apartament din Ploiesti, unde au gasit un cadavru in descompunere, informeaza IPJ Prahova, citat de Agerpres.roPersoana decedata era mama celei care s a aruncat de la etaj.Am fost sesizati…

- Un locuitor al raionului Floresti, in varsta de 20 de ani, a fost condamnat la 6 ani inchisoare pentru ca a violat o femeie. Totodata, complicele acestuia, in varsta de 21 de ani, va sta patru ani si 6 luni la puscarie.

- Victima, in varsta de 47 ani, traversa strada printr-un loc nepermis si acum se afla la spital, in stare foarte grava, potrivit stirileprotv.ro. Accidentul a fost surprins de o camera de supraveghere. In imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum 2 persoane incearca sa traverseaze strada.…