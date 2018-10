Stiri pe aceeasi tema

- Un minor in varsta de 15 ani din comuna Sasciori este cercetat penal dupa ce a condus, sub influenta alcoolului si fara permis, un moped. A fost oprit de Politie la Sebesel. Potrivit IPJ Alba, in 23 septembrie, in jurul orei 2.15, politistii Sectiei 7 Politie Rurala Sebes l-au depistat pe un minor de…

- La data de 13 septembrie 2018, in jurul orei 17.20, politistii rutieri din Abrud, in timp ce actionau pe strada Avram Iancu din oras, l-au depistat pe un barbat de 51 de ani, din comuna Bucium, judetul Alba, in timp ce conducea o motocicleta fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de…

- Ieri, 9 septembrie 2018, in jurul orei 19.00, politistii Sectiei 2 Politie Rurala Vintu de Jos, in timp ce actionau pe DN 7, au depistat-o pe o femeie de 38 de ani, din Cugir, judetul Alba, in timp ce conducea un autoturism fara a detine permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Pe…

- Un tanar in varsta de 26 de ani din Lunca Muresului este cercetat de Politie pentru producerea unui accident rutier in timp ce se afla sub influenta alcoolului. A condus un autoturism si a lovit o masina parcata. Potrivit IPJ Alba, in 4 august, in jurul orei 23.15, politistii Sectiei 4 Politie Rurala…

- Un barbat din Ocna Mureș s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost depistat de polițiști in timp ce conducea un autoturism, cu 1,75 mg/litru alcool pur in aerul expirat. Potrivit IPJ Alba, la data de 27 august 2018, in jurul orei 16:20, politistii din Ocna Mures, in timp ce actionau la intersectia strazii…

- Un tanar din județul Mureș este cercetat de polițiștii din Alba dupa ce a fost prins, la Aiud, in timp ce conducea un autoturism fara a detine permis. Politistii i-au deschis dosar penal si proprietarului masinii, care ar fi stiut ca tanarul nu avea permis, dar totusi i-a incredintat autoturismul. Potrivit…

- La data de 26 iulie a.c., politistii din cadrul Sectiei 9 Rurala Topraisar au depistat un barbat, in varsta de 30 de ani, care a condus un autoturism, pe raza localitatii Topraisar, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. In cauza, a fost intocmit dosar penal. ...

- Un tanar in varsta de 20 de ani din comuna Craciunelu de Jos s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins de Politie in timp ce conducea, fara permis si sub influenta alcoolului, un moped neinmatriculat. Avea alcoolemie de 1,08. Potrivit IPJ Alba, duminica, 15 iulie, in jurul orei 5.00, politistii Secției…