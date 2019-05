Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cei doi militari raniți in Afganistan a fost transportat miercuri in Germania. Fruntașul Ionuț Burlacu a fost transportat la Centrul Medical Regional din Landstuhl, Germania, pentru investigații medicale suplimentare și tratament de specialitate, starea lui fiind stabila, transmite MApN,…

- Fruntasul Ionut Burlacu, ranit recent in Afganistan, a fost transportat miercuri, 8 mai, la Centrul Medical Regional din Landstuhl, Germania, pentru investigatii medicale suplimentare si tratament de specialitate, starea lui de sanatate fiind stabila.

- Unul dintre cei doi militari raniti, luni, in timp ce se aflau in misiune in Afganistan a fost transportat in Germania, a anuntat, printr-un comunicat de presa transmis miercuri, Ministerul Apararii Nationale (MApN). Potrivit sursei citate, fruntasul Ionut Burlacu a fost transferat la…

- Un incident deosebit de grav a avut loc in aceasta dimineața pe Calea 13 Septembrie din București. Un barbat a injunghiat o vanzatoare. Un echipaj SMURD a venit la fața locului și a transferat-o pe femeie la spital. Atacatorul s-a ranit și pe sine cu cuțitul, la nivelul gatului, a anunțat observator.tv. Politistii…

- Moartea femeii de 62 de ani care a fost gasita luni seara intr-un apartament dintr-un bloc din Strada Ramnicu Sarat, unde a avut loc un incendiu, a fost violenta, a anuntat, marti, Politia Capitalei. Politistii au stabilit acest lucru in urma efectuarii necropsiei. Cercetarile sunt continuate pe Parchetul…

- Posibile fapte penale in urma controlului facut la Spitalul Judetean Ilfov Consiliul Judetean Ilfov a depus plângere la Parchetul de pe lânga Judecatoria Sector 2, pentru posibile fapte penale în urma controlului facut la Spitalul Judetean Ilfov, dupa cele sesizate în…

- Barbatul, in varsta de 53 de ani, s-a prezentat, sambata, in jurul orei 08.00, la sediul Sectiei 10 Poliție, afirmand ca și-a ucis soția, in locuința lor comuna din Sectorul 3. La locul indicat au fost trimise de urgența echipe de ordine publica, care au constat ca cele spuse de barbat se confirma. Polițiștii…

- O casa din comuna Lipanești, județul Prahova, a ars din temelii, iar in interiorul locuinței a fost gasit corpul unei femei decedate. Incendiul a fost lichidat in jurul orelor 5:40, iar cauza probabila a incendiului este un coș de fum neprotejat termic fata de materiale combustibile, a notat ziarulincomod.ro.…