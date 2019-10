Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 27 de ani din comuna Isvoarele, judetul Giurgiu, a fost arestat pentru 30 de zile dupa ce a lovit cu pumnii si picioarele o femeie in varsta de 51 de ani din Bucuresti pe care a intaln...

- Un individ care ar fi incercat sa violeze o femeie in Oradea a fost pus pe fuga de trecatori. El a fost prins in scurt timp de polițiști iar apoi a primit mandat de arestare. Barbatul de 31 de ani a atacat o femeie in zona parcului Petofi din Oradea, in noaptea de vineri spre sambata. Agresiunea a avut…

- Un tanar in varsta de 24 de ani, din comuna Valea Stanciului, județul Dolj, a fost arestat dupa ce a incercat sa violeze o femeie, pe drum, in fața casei. Barbatul era beat cand a atacat-o pe femeie și a fost oprit de vecinii alertați de strigatele ei, conform Mediafax.Femeia in varsta de…

- Un tanar de 24 de ani care a incercat sa violeze o femeie de 40 de ani din comuna Valea Stanciului, judetul Dolj, chiar in fata casei sale, a fost arestat pentru 30 de zile. Femeia a fost salvata de vecinii alertati de tipetele ei. Tanarul a fugit, fiind ulterior prins de politisti.

- O femeie in varsta de 40 de ani din Valea Stanciului, județul Dolj, a fost atacata de un tanar in varsta de 24 de ani, care a incercat sa o violeze pe drum, in fața casei. Victima a fost cea care a anunțat poliția. Ea le-a explicat polițiștilor ca barbatul a incercat sa o violeze in timp ce se afla…