Femeie decedată în urma unui accident grav O femeie a murit dupa ce, miercuri seara, pe DN 22, in apropierea localitatii Gura Dobrogei, autoturismul in care se afla a parasit carosabilul si s-a rasturnat pe camp, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta. Soferul autovehiculului, un barbat de 54 de ani, din municipiul Tulcea, a franat brusc pentru a nu intra in coliziune cu microbuzul care circula in fata sa, pierzand apoi controlul volanului. "Un barbat de 54 de ani a condus un autoturism pe DN 22, dinspre Sibioara catre Piatra, si ajungand la km 261 + 400 m (zona localitatii Piatra) din cauza neadaptarii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

