Femeie de 90 de ani, bruscată şi ameninţată de un poliţist. Motivul este halucinant VIDEO Incidentul a avut loc in Voluntari. Politistul i-a cerut femeii de 90 de ani sa-i comunice data nasterii, insa aceasta i-a spus ca nu si-o aminteste. Enervat ca trebuie sa astepte dupa batrana, politistul a imbrancit-o si amenintat-o. Toata scena a fost filmata si postata pe Facebook de o nepoata a femeii in varsta de 90 de ani. Femeia spune ca batrana a avut probleme cu niste vecini, iar acestia ar fi chemat politia. Ca urmare a aparitiei imaginilor in presa, Compartimentul de Relații Publice al I.P.J. Ilfov este abilitat sa comunice urmatoarele: "La data de 15 octombrie… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

