Stiri pe aceeasi tema

- O prahoveanca de 71 de ani din Gorgota si-a dat foc, astazi, in curtea gospodariei. Femeia a fost preluata de elicopterul SMURD, avand arsuri de gradul I, II si III pe 75% din suprafata corpului. Potrivit ISU Prahova, femeia si-a turnat diluant pe corp, dupa care s-a autoincendiat, insa nu…

- O femeie in varsta de 72 de ani din localitatea prahoveana Gorgota a fost transportata la spital cu un elicopter SMURD, dupa ce s-a autoincendiat. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, femeia a folosit diluant. Ea a suferit arsuri pe aproximativ 60% din…

- O femeie in varsta de 39 de ani, din localitatea Cicir, a fost gasita fara suflare, duminica seara, in curtea casei. Ea prezenta urme de lovituri pe corp. La fata locului a fost chemat un echipaj SMURD care a incercat sa o resusciteze, fara succes. Cadavrul femeii a fost transportat la Medicina Legala,…

- O batrana din comuna Vața de Jos, in județul Hunedoara, a murit inecata, marți, dupa ce a fost luata de o viitura formata in curtea casei sale, in urma unei ploi torențiale. Femeia de 70 de ani a incercat sa-și salveze pasarile, insa a fost luata de ape. „O femeie de 70 de ani din Basarabasa si-a…

- O femeie in varsta de 70 de ani din Hunedoara a murit dupa ce a fost luata de o viitura puternica, in localitatea Basarabasa. Ploile puternice și inundațiile au afectat toate localitațile de pe raza comunei Vata de Jos. Femeia de 70 de ani din localitatea Basarabasa și-a pierdut viata, dupa…

- Ploile torențiale care s-au napustit asupra Romaniei continua sa faca victime. O femeie de 70 de ani din comuna Vata de Jos din judetul Hunedoara a murit, marti, dupa ce a fost luata de viitura din curtea casei sale.

- O femeie in varsta de 69 de ani din Suceava a murit miercuri, dupa ce a fost luata de apele unui parau, trupul sau fiind gasit la aproximativ zece kilometri distanta de zona in care disparuse.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Suceava, pompierii au fost solicitati…

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Constanta, un incendiu a izbucnit in bucataria unui imobil de pe strada Unirii din Constanta.Victima, o femeie, a fost evacuata de pompieri si preluata de o ambulanta a SAJ.Femeia locuia la etajul al doilea al unui bloc de patru etaje.Sursa foto: ISU…