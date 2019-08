Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 18 ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa si parasirea locului accidentului dupa ce a lovit un pieton in timpul efectuarii manevrei de mers inapoi pentru ca nu s-a asigurat.

- Scandal de proporții la o nunta, in Reșița. O femeie de etnie roma, care participa la eveniment, a fost accidentata mortal de o mașina in noaptea de joi spre vineri. Șoferul și pasagerul mașinii au fost luați la bataie de nuntași. Accidentul a avut loc joi seara, pe DN 58, la iesire din Resita. Femeia…

- Tragedie, joi seara, la iesirea din municipiul Hunedoara. O femeie, în vârsta de aproximativ 60 de ani, si-a pierdut viata dupa ce a fost lovita de o motocicleta. În urma impactului violent, victima a fost aruncata pe sosea.

- Scene terifiante au avut loc marti seara, 23 iulie, pe o strada din centrul municipiului Barlad: un autoturism in care se aflau, pe langa conducatorul auto, o femeie si un copil, a fost atacat cu rangi de persoane necunoscute.

- Miercuri dupa-amiaza, pe Strada B.P. Hasdeu din municipiul Campina a avut loc un accident de circulație, in urma caruia o femeie, in varsta de 30 de ani, a ajuns la Camera de Primiri Urgențe a Spitalului Municipal.

- O femeie de 75 ani, din Galati, a ajuns in stare grava la Spitalul Judetean de Urgenta, dupa ce a efectuat o traversare neregulamentara si a fost lovita de o masina, se arata intr-un comunicat transmis, luni, de Inspectoratul de Politie Judetean Galati, potrivit AGERPRES."Accidentul s-a produs…

- O femeie de 75 ani, din Galati, a ajuns in stare grava la Spitalul Judetean de Urgenta, dupa ce a efectuat o traversare neregulamentara si a fost lovita de o masina, se arata intr-un comunicat transmis, luni, de Inspectoratul de Politie Judetean Galati, potrivit Agerpres. "Accidentul s-a produs…

- Un accident de circulație a avut loc in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 16, pe DN1C, in localitatea Fundatura. O femeie a fost ranita. Din primele informații, un barbat in varsta de 26 de ani din comuna Manastireni, in timp ce conducea un ansamblu de vehicule pe DN1C, dintre Dej inspre Cluj, a accidentat…