- O pensionara de 66 de ani din Iași are dosar penal, dupa ce a fost surprinsa furand dintr-un magazin. Femeia a incercat sa iasa din centrul comercial cu un produs cosmetic de numai 10 lei, pe care nu l-a achitat la casa de marcat! Agenții de securitate ai magazinului au chemat Poliția. „Politistii s-au…

- O tanara a fost surprinsa de camerele de supraveghere in timp ce fura o pereche de ochelari foarte scumpi, marca Gucci, dintr-un magazin de profil din Iasi. Directorul companiei a decis sa ii dea o sansa hoatei si i-a facut o propunere pe Facebook. Acesta i-a dat la dispozitie o zi in care sa ii returneze,…

- „La data de 19 februarie, politistii Politiei municipiului Iasi au identificat un barbat de 46 de ani, din comuna Ungheni, banuit de comiterea infractiunii de talharie calificata. In urma cercetarilor efectuate s-a constatat faptul ca, la aceeasi data, acesta ar fi patruns intr-o societate comerciala…

- Politistii Postului de Politie Mirsid au identificat, in cursul zilei de joi- 7 februarie, un minor de 14 ani, banuit de comiterea unui furt dintr-o societate comerciala, de pe raza comunei. Prejudiciul a fost recuperat in proportie de aproximativ 80 la suta. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului…

- O femeie din Dambovita a trait șocul vieții cand in locuința sa au intrat patru barbați mascați in toiul nopții. Au legat-o de maini și de picioare, au batut-o și apoi au fugit. O nepoata a femeii a povestit prin ce a trecut aceasta. "A auzit un zgomot, s-a ridicat si a aprins lumina. (...)…

- Maria Tudorica, o fetita romanca de un an si 5 luni, a fost furata odata cu masina tatalui ei, duminica, in jurul orei locale 16:37, la Londra, iar acum este de negasit. Totuși, autoturismul a fost gasit de Politia britanica, abandonat, dar micuța nu se mai afla in interior. Tatal ei s-a intalnit, astazi,…

- Jacquelyn Ades, in varsta de 31 de ani, este acuzata de poliție ca a terorizat un barbat, dupa ce a intrat in casa lui și i-a folosit baia, a mințit atunci cand s-a prezentat la locul de munca al barbatului și a spus ca este soția lui și i-a trimis peste 159.000 de mesaje, unele cu amenințari. Motivul?…

- Luminița Dumitru, o tanara in varsta de 20 de ani, mama unei fetițe de 1 an a fost prinsa furand in Liverpool, de la persoane cu dizabilitați. Ea s-a orientat spre acest tip de victime ca sa poata fi sigura ca reușește sa fuga cu prada. Femeia s-a mutat recent in Liverpool și s-a stabilit in casa mamei…