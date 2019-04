Femeie de 62 de ani prinsă furând în supermarket „La data de 3 aprilie, politistii Sectiei 2 (Gara, n.r.) au fost sesizati cu privire la faptul ca agentii de paza din incinta unei societati comerciale au surprins o femeie in timp ce ar fi incercat sa sustraga produse din magazine. Politistii s-au deplasat la fata locului, unde au stabilit faptul ca o femeie de 62 de ani, din municipiul Iasi, ar fi sustras produse cauzand un prejudiciu de aproximativ 95 de lei. Prejudiciul a fost recuperat in totalitate, bunu (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

