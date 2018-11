Femeie de 45 de ani bătută cu sălbăticie de prietenii soţului Un barbat de 34 de ani din Podu Iloaiei a fost batut de patru cunoscuti, suferind multiple contuzii, la nivelul coloanei, cat si la nivelul toracelui si abdomenului, dar si traumatism cranio-cerebral. Dupa ce a fost evaluat de medicii de aici, a fost redirectionat catre Spitalul de Neurochirurgie pentru tratament specific. Un alt caz a fost al unei femei de 45 de ani din Tibanesti, care a fost batuta de prietenii sotului sau. „Pacienta prezenta traumatism cranio-cerebral, traumatism (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

