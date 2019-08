Femeie de 34 de ani, ucisă în bătaie de iubit O femeie de 34 de ani din orașul Strehaia, județul Mehedinți, a fost ucisa in bataie de iubitul sau, in varsta de 32 de ani. ”Este vorba de o crima, in Strehaia. Autorul și cu victima traiau in concubinaj și, pe fondul consumului de alcool din partea autorului, a izbucnit un conflict spontan, a inceput sa o bata pe femeie, dupa care a pus-o jos și a jucat-o in picioare. In urma leziunilor a decedat, leziuni interne. Nu e vorba de niciun cuțit. Barbatul are 32 de ani, victima 34. S-a intamplat in locuința in care traiau impreuna. A murit la scurt timp dupa agresiune”, a declarat Fanica… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 32 de ani din orașul Strehaia, județul Mehedinți, este audiat, duminica, fiind banuit ca și-a lovit iubita cu picioarele, iar in urma leziunilor suferite aceasta a murit. Potrivit anchetatorilor, barbatul a mai fost condamnat, in Franța, pentru agresiune fizica.Citește și: FBI…

- O femeie in varsta de 34 de ani a fost batuta de iubitul ei, aceasta murind in drum spre spital. Tragedia a avut loc in noaptea de sambata spre duminica. Agresorul, un barbat in varsta de 32 de ani din orașul Strehaia, este audiat de polițiști. Barbatul a mai fost condamnat pentru agresiune fizica,…

- Caz terifiant in Baia Mare. Un tanar de 30 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, dupa ce, impreuna cu o alta persoana, ar fi snopit in bataie un barbat care a murit la spital din cauza ranilor grave. Violențele a avut loc duminica pe o strada din Baia Mare. Un barbat de plimba cu bicicleta…

- O vasluianca a sfarsit in conditii cumplite, in propria locuinta. Femeia a murit noaptea trecuta, ca urmare a unui traumatism in zona abdomenului, fara ca nimeni sa o poata salva. Ar fi fost injunghiata de partenerul de viata cu o coasa, din cate anunta presa locala. Victima avea 50 de ani. Cazul a…

- Trupul ciopartit al unei femei ramasa inca neidentificata a fost descoperit azi noapte de politisti pe soseaua Drumul de Centura din Galati. Victima a avut o moarte violenta. Un suspect a fost ridicat de politisti si este audiat de procurori.

- O nunta care a avut loc in noaptea de sambata spre duminica intr-un local din Sectorul 3 al Capitalei s-a terminat cu un razboi in toata regula. la ora 6.00 dimineața, spiritele s-au incins și "beligeranții" au ieșit in strada. Trei angajați ai localului au snopit in bataie șapte nuntași. Chiar daca…

- Un barbat a sesizat miercuri seara, prin apel la 112, ca a avut un conflict cu prietena sa cunoscuta recent, a lovit-o, iar femeia a decedat."Barbatul, dupa depistare si identificare, insotit de politisti si Sectiei 21, a fost transportat la spital pentru evaluare medicala. Cazul a fost preluat…

- "Barbatul, dupa depistare si identificare, insotit de politisti ai Sectiei 21, a fost transportat la spital pentru evaluare medicala. Cazul a fost preluat de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri", informeaza Directia Generala a Politiei Municipiului Bucuresti (DGPMB).Potrivit…