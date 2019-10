Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 22 de ani din Dambovița a fost reținuta, iar apoi plasata sub control judiciar, dupa ce, intr-un bar, a sarit la bataie și a lovit doi barbați pe care i-a și amenințat, distrugand și mobilierul localului.

- Un barbat in varsta de 55 de ani din municipiul Giurgiu este cercetat penal pentru violenta in familie, pe numele lui a fost emis un ordin de protectie provizoriu si nu are voie sa se apropie la mai putin de o suta de metri de sotia lui dupa ce a agresat-o si a distrus bunurile din locuinta. „Politia…

- Pompierii din Dambovița au intervenit, sambata, pentru salvarea a doi barbați, de 43 și 49 de ani, dintr-o fantana adanca de 12 metri. Potrivit reprezentanților ISU, cei doi au fost scoși din puț in stare de inconștiența, transmite Mediafax.Reprezentanții ISU Dambovița au intervenit sambata…

- Polițiștii fac cercetari in legatura cu fapte de lovire și tulburare a ordinii și liniștii publice care au avut loc pe terasa unei stații de carburanți din Capalna de Jos. Un tanar de 26 de ani ar fi fost agresat de patru barbați, toți din localitate. Potrivit IPJ Alba, la data de 2 septembrie 2019,…

- Porcii mistreti le dau mari batai de cap satenilor din comuna damboviteana Valea Lunga. Animalele le calca in picioare culturile de porumb, iar oamenii au ajuns sa stea de paza noaptea, pentru a-si pastra culturile intregi.

- Un tanar din Baia Mare a fost prins de jandarmi dupa ce spart geamurile unei mașini, apoi a batut o femeie. Scandalul a avut loc sambata seara, pe o strada din localitatea Baia Sprie. Un jandarm aflat in timpul liber a observat un barbat care a spart luneta unui autoturism lovind-o cu pumnii și cu picioarele,…

- Un polițist din București, aflat in concediu, a fost atacat de doi indivizi in Tecuci, județul Galați. Se pare ca agresorii i-ar fi reproșat barbatului modul in care a intervenit Poliția in cazul Caracal.Surse apropiate anchetei susțin ca atacul a avut loc marți seara, dupa ce doi barbați…