Femeie, confudată cu iubita fiului ei. Cum arată aceasta Un tanar din Los Angeles a șocat rețelele de socializare dupa ce a postat o fotografie cu mama sa, care pare mai degraba a fi iubita lui. Jonathan Nguyen, in varsta de 22 de ani, a postat cateva imagini cu tanara sa mama, care are in jur de 40 de ani, alaturi de mesajul: „Este grozav sa ai o mama asiatica tanara pana vezi ca cineva de varsta ta ii face avansuri”. View this post on Instagram Meet my mom and my best friend Gặp mẹ va người bạn than nhất của toi. My ride or die… This is the only picture we had at the party that she threw for me. I love you and I’m so thankful mama. A post shared… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

