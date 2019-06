Stiri pe aceeasi tema

- DECIZIE.. Condamnat initial la o sentinta de 4 ani de inchisoare cu executare si plata unei amenzi uriase, Iulian Miliare, fostul primar al comunei Berezeni, a fost achitat in capitala Moldovei. Curtea de Apel Iasi a desfiintat sentinta data de Tribunalul Vaslui, astfel ca in loc de patru ani de inchisoare…

- Miliare a fost condamnat de magistratii de la Tribunalul Vaslui la patru ani de inchisoare cu executare pentru frauda cu fonduri europene si a primit o amenda penala in valoare de 37.500 de lei, pentru comiterea infractiunii de fals sub semnatura privata. 'Instanta inlatura dispozitiile privind condamnarea…

- Un tribunal australian a condamnat o femeie din Bangladesh la 42 de ani de inchisoare pentru ca si-a injunghiat proprietarul in timpul somnului intr-un atac terorist anul trecut la Melbourne, a relatat miercuri canalul national ABC, citat de agentia DPA., potrivit Agerpres. Momena Shoma l-a…

- O femeie din Chisinau a fost condamnata la zece ani de inchisoare pentru trei escrocherii, comise in proportii deosebit de mari. Procurorii au demonstrat ca, in intervalul anilor 2011 – 2016, inculpata a obtinut in total, prin escrocherie, peste 765 mii lei de la cinci persoane, pe care le-a inselat…

- O femeie din Rusia a fost condamnata la 14 ani de inchisoare dupa ce a provocat moartea unui copil de doar doi ani, pe care l-a obligat sa manance 50 de grame de sare. Yana Deinesh este o femeie in varsta de 25 de ani din regiunea Arkhangelsk Oblast din Rusia. In iunie 2018, Yana … Articolul O femeie…

- Ieri, 15 aprilie 2019, politistii de ordine publica din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia, sprijiniti de politistii Sectiei 1 Politie Rurala Galda de Jos au identificat si retinut o femeie in varsta de 45 de ani, din comuna Metes, posesoarea unui mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis…

- In februarie 2015, 4 cunoscuti membri ai unui periculos clan de interlopi din Barlad, Vasilica Dura, Costel Dura, Ciprian Romeo Lupu si Alexandru Calin, au provocat un imens scandal intr-un club din oras. Ei au lovit mai multe persoane cu arme albe, inclusiv cutite, si, pentru a impiedica victimele…

- Judecatoria Constanta a dispus condamnarea, in prima instanta, a unei femei acuzata de ucidere din culpa la trei ani de inchisoare cu suspendare. Instanta a admis in parte actiunea civila formulata si a dispus obligarea partile responsabile civilmente la plata daunelor materiale in suma de 9.343,60…