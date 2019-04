Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii baimareni au intervenit azi-noapte la salvarea unei femei cazuta in albia raului Sasar, in aval de podul Decebal. Echipaje de prim ajutor s-au deplasat la fata locului si au scos femeia din apa, i-au acordat primele ingrijiri medicale, apoi au transportat-o la Spitalul Judetean “Constantin…

- Un copil de circa un an si jumatate a fost gasit abandonat in scara unui bloc din Adjud, judetul Vrancea. In urma cercetarilor, politistii au gasit-o pe bunica baietelului, dar aceasta a refuzat sa il ia in grija, relateaza News.ro. Potrivit... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Femeia de 41 de ani oprise regulementar la semafor cand a fost izbita de o alta mașina. In ajutorul ei au sarit 4 barbați care au spart geamul portierei cu un stingator și au tras-o pe femeie afara. Chiar daca interventia a durat numai cateva secunte, cei 4 au suferit arsuri, insa femeia a…

- O femeie care se afla in incinta Judecatoriei Campulung a suferit un infarct. Din pacate, in urma manevrelor de resuscitare care au durat 45 de minute, femeia in varsta de 66 de ani a fost declarata decedata. Femeia era in evidența medicilor cu probleme cardiace și se afla sub tratament.

- O femeie in varsta de 59 ani, din localitatea Trifesti, a fost salvata de pompierii ISU Neamt dupa ce s-ar fi aruncat, in noaptea de joi spre vineri, intr-o fantana publica din localitate, a declarat pentru...