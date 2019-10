Femeie băută la volan, fără permis şi cu un copil de 4 ani în dreapta Femeile care circula baute la volan au ajuns un fapt obisnuit la Iasi. Marti seara, politistii au oprit in trafic un Logan in care se aflau o femeie si un copil. Politistii au fost intrigati de faptul ca femeia circula cu copilul aflat pe locul din dreapta, fara scaun special, cu toate ca fetita are numai patru ani. Politistii au fost socati atunci cand soferita in varsta de 36 de ani le-a spus ca nu are permis de conducere. De asemenea, poltistii au simtit ca femei (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

