- La data de 19 mai anul curent politistii Sectiei 7 Politie Rurala Gherla au fost sesizati de catre o femeie de 50 de ani din comuna Sânmartin, judetul Cluj despre faptul a fost agresata de catre concubinul sau, un barbat de 46 de ani din comuna Sânmartin. Acesta ar fi lovit-o pe victima…

- Politistii de la Secția 7 Poliție Rurala Gherla au depistat duminica, in jurul orie 11,30, un barbat de 45 ani, din comuna Sanmartin, județul Cluj, in timp ce conducea autoturismul pe drumul comunal Ceaba, județul Cluj, fara a poseda permis de conducere. In cauza se efectueaza cercetari sub aspectul…

- Politistii de la Sectia 7 Politie Rurala Gherla au efectuat pe 22 mai cinci perchezitii domiciliare, la domiciliile a trei tineri in varsta de 17 ani, toti din comuna Dabaca, judetul Cluj si la alte doua locuinte. Cei trei tineri sunt cercetati de politisti sub aspectul comiterii infractiunii de furt…

- Polițiștii de investigații criminale din Alba Iulia l-au identificat pe un barbat, de 42 de ani, din Cluj, care este banuit de furtul unei sume de bani. In dimineața zilei de 22 ianuarie 2019, barbatul a abordat-o pe o femeie care tocmai scosese de la un ATM, situat in P-ța Iulia Maniu din Alba Iulia,…

Polițiștii din cadrul Secției 7 Poliție Rurala Gherla efectueaza cercetari fața de un barbat, in varsta de 33 de ani, din Aiton, județul Cluj, pentru comiterea infracțiunilor de fals material in...

- Polițiștii clujeni au reținut, pentru 24 de ore, un barbat acuzat de comiterea infracțiunii de talharie,”La data de 9 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurala Baciu au reținut un barbat, de 45 de ani, din Gilau, banuit de comiterea unei talharii”, anunța IPJ Cluj.Conform oamenilor…

- Ieri, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Rurala Apahida au dispus masura reținerii pentru 24 de ore fața de un barbat, pentru comiterea infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și fara permis. In fapt, la data de 7 aprilie a.c., in jurul orei 15.00, politistii Sectiei…

- Politistii ialomiteni au retinut un tanar de 31 de ani, din comuna Movilita, suspect de furtul unui televizor si distrugerea mai multor bunuri dintr-o locuinta de pe raza comunei de domiciliu, prejudiciul fiind de aproximativ 4.000 de lei.