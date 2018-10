„Pacienta in varsta de 63 de ani prezenta un traumatism cranio-cerebral cu pierdere a cunostintei si o contuzie toraco-abdominala. Aceasta a fost dirijata catre Spitalul de Neurochirurgie pentru mai multe investigatii si tratament", a precizat profesorul Diana Cimpoesu, medic-sef UPU-SMURD. Deocamdata, nu se stie cine este agresorul, iar femeia va mai ramane o perioada in spital, sub supraveghere medicala.