Femeie batjocorită de un cioban, de Anul Nou La 63 de ani, o femeie din comuna Costești, județul Botoșani a trait clipe de groaza, chiar in prima zi a Anului Nou. Un cioban, de 23 de ani, a navalit peste ea in casa și a siluit-o, dupa ce batrana a refuzat sa ii dea de baut. Surse judiciare au dezvaluit ca tanarul, originar din comuna Vorniceni, lucra la o ferma de animale, din Costești. Beat crița, acesta a intrat cu forța in casa femeii, in jurul orei 21.00 și, dupa ce a batjocorit-o, i-a furat și 50 de lei, bruma de bani pe care o mai avea victima. Apoi, ca și cand nimic nu s-ar fi intamplat, agresorul s-a dus și s-a culcat la ferma la… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

