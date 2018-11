Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 50 de ani a fost arestata in Australia in urma unei anchete "vaste si complexe", care vizeaza cazul capsunelor cu ace de cusut in interior, au anuntat duminica autoritatile, potrivit AFP. Australia a trait, in luna septembrie, mai multe saptamani de panica, dupa descoperirea mai multor cazuri…

- Politia franceza a retinut o femeie la un spital din orasul Dunkerque (nord) dupa ce aceasta a lansat o amenintare cu bomba si a provocat panica, relateaza miercuri agentia Reuters preluata de Agerpres. Intr-un comunicat, politia a precizat ca femeia a lansat amenintarea dupa ce a intrat in…

- Politia slovaca a retinut joi dimineata una sau mai multe persoane suspectate de asasinarea jurnalistului de investigatie Jan Kuciak si a logodnicei sale, au comunicat - citand surse ale politiei - mai multe media slovace, intre care cotidianul SME si site-ul Aktuality.sk, pentru care a lucrat ziaristul…

- Poliția din Japonia a arestat o femeie de 49 de ani dupa ce aceasta a marturisit ca acum cațiva ani și-a lasat copilul abia nascut intr-un dulap de bagaje.Emiri Suzaki s-a predat autoritaților, marturisindu-și fapta comisa acum "patru sau cinci ani".

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din Politia aradeana cerceteaza o femeie pentru contrabanda. Polițiștii au depistat, in flagrant delict, la sfarșitul saptamanii trecute, o femeie de 62 de ani din Lipova, in timp ce vindea țigarete netimbrate din incinta unei societați…

- Maria Codila, o femeie in varsta de 75 de ani, din Lugoj, a fost data disparuta dupa ce rudele ei au cautat-o zadarnic timp de o luna. The post Femeie disparuta de o luna. Poliția cere ajutorul timișenilor pentru a o gasi appeared first on Renasterea banateana .

- O femeie in jur de 50 de ani a fost arestata imediat dupa ce s-a izbit cu masina sa, marti dimineata, in zidul cladirii guvernului irlandez, in jurul orei locale 10:00, scrie presa britanica. Femeia conducea un autoturism Nissan Micra cu care s-a proiectat in portile cladirii. Suspecta al…

- Mama a trei copii care abia se intorsese din luna de miere petrecuta in Thailand a fost gasita spanzurata in gradina casei de catre soțul ei. Cazul petrecut in Madeley, Cheshire, Marea Britanie, a ajuns abia acum in atenția presei. Dawn Fowler, in varsta de 47 de ani, iși gasise fericirea alaturi de…