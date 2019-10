Femeie angajata fictiv la compania Aeroporturi Bucuresti. DNA: A venit la munca doar 56 minute, dar a luat salarii pentru 432 de ore

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DNA l-au trimis in judecata pe Ciobanu Sorinel, fostul director general al Companiei Naționale „Aeroporturi București” sub acuzația de abuz in serviciu și folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane. ”Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor…

- Doi fosti directori ai Companiei Nationale "Aeroporturi Bucuresti", Sorinel Ciobanu si Liviu Radu, au fost trimisi in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care sunt acuzati de abuz in serviciu, respectiv conflict de interese, a informat, marti, DNA. …

- Doi fosti directori ai Companiei Nationale "Aeroporturi Bucuresti", Sorinel Ciobanu si Liviu Radu, au fost trimisi in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care sunt...

- Sorinel Ciobanu, fost director general al Companiei Naționale &"Aeroporturi București", a fost trimis în judecata de procurorii DNA pentru abuz în serviciu - el ar fi girat angajarea fictiva a unei referente de specialitate în

- Cristina Elena Neamtu, fosta consiliera a lui Liviu Dragnea, dar si Sorinal Ciobanu si Liviu Radu, fosti directori ai Companiei „Aeroporturi Bucuresti” au fost trimisi in judecata de DNA sub mai multe acuzatii de abuz in serviciu si fals intelectual in dosarul angajarilor fictive de la Aeroport.

- Presedinta femeilor liberale din Arges merge pe mana notaritei Ana Stan la Primaria Pitesti. Prezenta in conferinta de presa de marti, Mona Ganea, presedinta femeilor din PNL Arges, si-a aratat toata sustinerea pentru candidatura notaritei Ana Stan la fotoliul de primar al orasului Pitesti. “Noi femeile,…

- Programul spațial Apollo, prin care omul a facut primul pas pe Luna, s-a incheiat in 1972, insa satelitul natural al Pamantului a ramas un punct de mare interes pentru oamenii de știința.

- Sindicatul Drumarilor "Elie Radu", care reuneste angajati din cadrul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), organizeaza in 16 iulie un miting de protest in fata sediului Ministerului Transporturilor, fata de situatia salariala a angajatilor din cadrul CNAIR, informeaza…