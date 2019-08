Femeie agresată în Piața Unirii din Focșani; polițiștii fac cercetări Polițiștii vranceni au intocmit dosar penal pentru lovire sau alte violențe, dupa ce o femeie a sesizat ca ar fi fost lovita și i s-ar fi adresat injurii in timp ce se afla in zona Piața Unirii din Focșani. Incidentul a avut loc in seara zilei de 26 iulie, femeia sesizand cele intamplate in aceeași […] Articolul Femeie agresata in Piața Unirii din Focșani; polițiștii fac cercetari apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

Stiri pe aceeasi tema

